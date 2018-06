Mihkelson ja Soini: Läänemere piirkonna julgeoleku tagamine nõuab tihedat koostööd

Mihkelson rõhutas, et olukorras, kus Läänemere piirkonnas on kasvanud Venemaale iseloomulik agressiivne survepoliitika, on üheskoos võimalus kujundada Põhjalast välisohtudele tugeva heidutusmääraga regioon, mis seisab otsustavalt vastu idanaabri agressiivsele käitumisele. «Euroopa Liidu ja NATO tihe koostöö on tähtis, et anda tugev signaal nendele, kes soovivad korraldada regioonis oma agressiivseid mänge,» ütles Mihkelson.