Andres Kuusk: olen elu parimas vormis!

«Täitsa äge sari sai tehtud,» lausub Kuusk (46). «On olnud väga nauditavaid debatte, on käest ära läinud debatte.» Hoolimata telesaate kohta ülipikast elueast suutis «Foorum» viimase poole aastaga oma reitingut isegi kergitada. «Mis tähendab, et televaatajad armastavad debatti,» tõdeb Kuusk. «Eestlane küll alati kirub – kirub Eurovisiooni ja vaatab, kirub «Foorumit» ja vaatab –, aga nii ongi, et vihkab ja armastab korraga.»