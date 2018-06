Poliitikute kantseldaja Andres Kuusk: valimisdebatid on sõjaolukord

«Näiteks ei tea sa veel saatepäeva hommikulgi, kas Edgar Savisaar tuleb saatesse või ei tule,» toob ta laupäevases intervjuus Arterile möödanikust näite. «See selgub kümme minutit enne saadet, kui must auto vurab telemaja ette – selliseid juhtumeid on olnud päris palju.»

Kuuse karjääri kõige närvesöövam hetk telestuudios oli siis, kui Savisaarel hakkas debati ajal halb ja ta oli sunnitud korraks istuma. «Kuna ma ei saanud temaga otse-eetris rääkida, vaatasin talle pikalt otsa, püüdsin saavutada silmadega kontakti ja saada aru, kas kõik on hästi,» meenutab Kuusk (46) Arterile. «Näitasin talle püsti pöialt ja noogutasin. Ta ei reageerinud sellele absoluutselt. Viis või kümme sekundit oli mul tunne, et vesi jookseb mööda selga alla. Ma ei teadnud, mida teha. Lahendasin olukorra nii, et läksin ekspertide laua juurde. Sel ajal sai ühel poolel stuudios valgust vähemaks lasta ja assistent käis uurimas, mis juhtus. Savisaar kogus ennast ja tegi saate lõpuni.»