Endoveri juhatuse liige: keskendume hoone kvaliteetsele taastamisele

Meil on rahastamiste lahendamisel väga pikaajaline ning tugev praktika ja koostöö erinevate finantseerijatega. Antud olukorras toetume nii omavahenditele kui ka heale koostööle erinevate finantseerijatega. Täiendavat ühisrahastuse kaasamist antud objekti raames plaanis ei ole. Endover on tugev ja usaldusväärne partner.

Endoveri kontserni tegevust, plaane ja Volta Loftide valmimist vahejuhtum eriti ei mõjuta. Olukord on kontrolli all. Arendaja ja peatöövõtja on keskendunud toimunu analüüsile ning hoone kvaliteetse taastamise ja valmimise tagamisele. Arendajal on konkreetne tegevusplaan olukorra lahendamiseks. Kinnitame, et me ei tee vähimaidki kompromisse ehituskvaliteedi arvelt hoone taastamisel.