Homöopaatia on Eestis tabuteema. Postimehel õnnestus teemat kommenteerima saada ainult üks homöopaat kümnest läbihelistatust, kuid temagi soovis jääda anonüümseks. Põhjuseks nimetati nagu ühest suust ajakirjanduse negatiivset fooni, mille lõi Telliskivi perearstikeskuses väidetavalt toimuva ebaseadusliku homöopaatikumide müügi kajastamine. Ravimiamet teatab samuti, et «teema on keeruline ja mõne jaoks ka tundlik».

Üleüldiselt ei soostu homöopaadid oma nime ja näoga sõna võtma, sest ei tunne toetavat suhtumist. «See on kummaline, et igal pool ümber Eesti on kõik vabalt kättesaadav, aga Eestis on selline vastuseis,» sõnas kutsetunnistusega homöopaat, kelle vastuvõtutasu on 50 eurot. «Eestis öeldakse, et inimestel ei ole selle vastu huvi, aga see ei vasta tõele – inimestel pole homöopaatia kohta lihtsalt teavet,» leidis ta.