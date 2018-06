Lapsevanem levitas õpilase pilti eksamitööst sotsiaalmeedias, eksam jäi sooritamata

Vanasti käis spikerdamine nii. Tänapäeval on spikrid telefonis, käekellas, kõrvas olevas kuularis. Neil kahel spikerdamisviisil on üks ühine joon: nende kasutamiseks on loodud võimalus. Kui õppejõu ja tudengite vahel tekib konflikt, on harva ainusüüdlaseks üks osapool. Sama on ka spikerdamisega – kui on võimalus maha kirjutada, on olnud võimalus ka seda ennetada.

FOTO: Margus Ansu