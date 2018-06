Ühisõppus tõi Baltimaadesse 2000 eriväelast

«Kui erioperatsioonide allüksuste koostöövõimet oleme saanud korduvalt testida erinevatel missioonidel ja rahvusvahelistel õppustel, siis käesoleva õppuse raames oli väljakutseks just juhtimiselementide ühilduvus ning logistika korraldamine. Täna võib öelda, et ka selle osaga saame me hakkama,» sõnas Ühtegi, lisades, et on muidugi veel valdkondi, kus saaks koostööd parandada, aga eks selleks õppused ongi, et selliseid kitsaskohti leida.