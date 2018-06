Endine «Foorumi» juht Andres Kuusk: EKRE on keskväljaku erakond

Ehkki Kuusk tunnistab tänases pikas usutluses Arterile, et talle on mõnikord ette heidetud, miks on ta kutsunud väitlussaatesse äärmusliku EKRE esindajad, kinnitab ta, et Eestis klassikalises mõttes äärmuslikku poliitikat ei ole.

«Aga selgelt on EKRE tulek riigikokku särtsu lisanud,» nendib Kuusk. «Neil on lihtsad lahendused ja nad ajavad oma asja, tuleb tunnistada, üsna sõnaosavalt, mis on sundinud ka teisi erakondi taktikat muutma. Näiteks sotsid on vastasseisu EKREga lausa nautinud ja üritanud sellest teha oma võitlusnuia.»