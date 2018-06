Kohtunik Anne Rebane: kohtul ei ole alust spekuleerida, et Savisaar on simulant

Suurepäraselt mõistan. Nagu olen ka varem avalikkusele rääkinud ühes intervjuus, siis kahjuks (või õnneks?) on nii, et kohus ei saa lähtuda rahva soovidest ja emotsioonidest, kohus peab lähtuma seadusest. Paljud inimesed seda ei mõista, sest nad kriminaalmenetluse kohta käivat seadusandlust ei tunne. Kurb oli aga kuulda ühe tuntud professori – õigusteadlase kommentaare selle kohta, kuidas kohus küsis ekspertidelt, et kas süüdistatav võib ära surra. Ei olnud ta lugenud ei kohtumäärust ekspertiisi määramiseks ega ka ekspertiisiakti. Muidu oleks teada saanud, et kohus sellist küsimust pole esitanud. Kahjuks on nii, et need soovitused, mida inimesed annavad, ei ole rakendatavad, sest seadus ei luba. Nii lihtne ongi. Pole nii, et kohus on pool seadustest jätnud lugemata ja ei tea ööd ega mütsi nagu öeldakse. Paraku ei ole ka erialaspetsialistid mingeid soovitusi andnud, kuidas siis sellises olukorras kohus peaks tegutsema. Äkki on justiitsministril õigus - liiga kaugele on mindud süüdistatava õigustega, mis sisuliselt iga menetlust saavad drastiliselt pärssida???