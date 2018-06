Saaremaal maanteekraavist leitud naine hüppas ise autost välja

«Uurimise käigus leiti, et hukkunud naine ja roolis olnud mees tarvitasid ühiselt alkoholi ning istusid siis koos autosse, et sõita tuttava juurde,» selgitas prokurör Rainer Amur lehele.

Teel tabas juhti lisaks joobele, kuid võimalik, et just joobe tõttu terviserike, mistõttu ta ei suutnud autot turvaliselt juhtida ning sõiduk kaldus kord ühele, kord teisele poole teed teepeenrale. «Võimalik, et juht kaotas teadvuse. Tõenäoliselt kartis naine liiklusõnnetust ja otsustas teel kontrollimatult liikunud sõidukist välja hüpata,» rääkis Amur.