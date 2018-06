Ratas Bilderbergi kohtumisest: see kutse ei olnud mitte ainult personaalselt Jüri Ratasele

Ratase sõnul on talle kohtumise puhul meeldinud silmast silma arutelud nii ettevõtjate, teadus- ja ülikoolide esindajate kui ajakirjanikega ning ka teised osalejad on tema sõnul Bilderbergi kohtumisega väga rahule jäänud. «Peamine rõhk on see, et debatid on väga avatud ja siirad, diskussioone on palju,» kommenteeris peaminister, miks kohtumine osalejatelt nii suure tunnustuse pälvinud on.

Sealjuures tunnistas Ratas, et kutse mainekale kohtumisele tuli talle üllatusena. «Ma ei teadnud, et see kutse tuleb ja ma arvan kindlasti, et see kutse ei ole mitte ainult personaalselt Jüri Ratasele, vaid igal juhul on see tunnustus Eestile,» kommenteeris peaminister, lisades, et see on esmakordne ajaloos. «Ma arvan, et ma vist ei eksi, kui ma ütlen, et esmakordne üldse Balti riikide osas,» sõnas Ratas.