NATO PA kaitsekomitee tutvub olukorraga Läänemere piirkonnas

Mihkelsoni sõnul on väljasõiduistungid NATO PA tegevuse tähtis ja väärtuslik osa, sest need aitavad assamblee liikmetel saada väga hea ülevaate konkreetses riigis või regioonis toimuvast. «Eesti jaoks on oluline, et liitlastele oleks loodud kõik võimalused siin paiknemiseks ja siia tulemiseks. Seda on oluline tutvustada ka parlamentide saadikutele meie liitlasriikidest,» sõnas Mihkelson. Ta lisas, et visiidi käigus arutatakse samuti Eesti iseseisva kaitsevõime üle, mis on eriti oluline võimaliku kriisi algfaasides.