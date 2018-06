Pevkur: idee avaliku huvi mõistet kitsamana hoida tuli Rein Langilt

«Rein [Lang] vihjas küll mulle ja ka põhiseaduskomisjoni esimehele Marko Pomerantsile, et selline teema seal on ja loomulikult, kui selline vihje tuleb, siis tuleb seda kontrollida,» ütles Pevkur.

«Eestis on kehtinud juba üle kümne aasta isikuandmete kaitse seadus, kus püütakse kaaluda eraelu kaitset ja sõnavabadust ja leida see õige tasakaal. Kogu selle ajal jooksul on kehtinud täpselt sama sõnastus, mis räägib ülekaalukast avalikust huvist; kui me räägime ajakirjandusest, ei ole mina küll tuvastanud, et meil oleks Eesti ajakirjanduses sõnavabadusega või ajakirjandusvabadusega probleemi, pigem vastupidi,» selgitas Pevkur.