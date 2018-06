Eestis töötavad diplomita suuhügienistid

Haigekassa kommunikatsioonispetsialist Kaidi Kasenõmm ütles, et hambaravi hüvitise peamine eesmärk on suunata inimene just esmasele hambaarsti vastuvõtule, eriti need inimesed, kes ei ole pikalt hambaarsti juures käinud, et aidata ennetada tõsisemate probleemide ja suuhaiguste teket, mille ravimine on hiljem tunduvalt kulukam. Paradoks ongi selles, et selliste ülesannetega tegelevadki peamiselt suuhügienistid, kes seaduse silmis ei olegi tervisehoiutöötajad.