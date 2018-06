Politsei: Paljassaarelt leitud surnud luigepoegade puhul ei viita miski kuriteole

Põhja prefektuuri Kesklinna jaoskonna juhtivuurija Merle Randla sõnul on praeguseks teada, et linnupojad leiti laupäeva pärastlõunal ja inimene, kes nad leidis, võttis ühendust loomade varjupaigaga.

«Tema hinnangul ei viita miski vägivaldsele surmale, kuid seda lõpuni välistada ei saa. Lindude kaelapiirkonnast vigastusi ei leitud. Lindude haavad olid tekkinud pärast surma ning on võimalik, et need tekitati mõne muu looma poolt,» selgitas Randla.

Hoolimata sellest, et hetkel pole leitud viiteid kuriteole, tuletas prefektuuri juhtivuurija Randla meelde, et looma julm kohtlemine on kuritegu. «Kui märgatakse midagi, mis sellele viitab, siis tuleb sellest politseid teavitada, et saaksime kohe tagamaid selgitada.»