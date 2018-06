Sotsid ei toeta andmekaitsemääruse rangemat piirangut ajakirjandusele

«Kuulanud ära Euroopa Parlamendis andmekaitsemääruse eestvedaja Marju Lauristini arvamuse, jõuti konsensuslikule seisukohale, et sotsiaaldemokraadid ei saa toetada andmekaitsemääruse rangemat piirangut ajakirjandusele,» ütles erakonna esimees Jevgeni Ossinovski.

«Eks nüüd tuleb arutada, millisel viisil jõuame selleni, et see sõna taaskord sealt saaks maha võetud,» lisas ta.

Ossinovski kinnitas, et fraktsioon hääletab seaduseelnõu vastu ja toonitas, et põhimõtteliselt on justiitsminister Urmas Reinsalul võimalus eelnõu menetlusest tagasi võtta.