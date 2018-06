Pärnu lahe ja jõgede vee-elustikku uurivate teadurite halvaks üllatuseks leidsid nad tänavukevadisi seirepüüniseid tühjendades tavapäraste asukate seast üheksa ogapõskset vähki, kes sarnanevad väliselt meie jõevähiga, kuid on pärit sootuks kaugematest vetest.

«Ogapõskse vähi päriskodumaa on Põhja-Ameerikas, Euroopas on ta levinud peamiselt mandri lääneosas,» selgitas Eesti mereinstituudi ihtüoloog Heli Shpilev, kelle kabinetis on piirituse sees purgis üheksa seirevõrku sattunud eksemplari konserveerituna vaatamiseks välja pandud.