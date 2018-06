Minister Mäggi läheb Põlvasse riigimajale kohta otsima

Minister sõnas, et pea igasse maakonda on kavas luua riigimaja, millel on eelkõige kaks peamist eesmärki. «Esimene neist on suunatud kohalikele elanikele, et muuta riigi poolt pakutavad teenused lihtsasti kättesaadavaks ja mugavaks. Teine eesmärk on luua kaugtöökohad, millega anname inimestele võimaluse teha riigitööd oma kodukohas,» rääkis Mäggi.