Vaata otseülekannet: Eesti meeskond astub võistlustulle kokkade olümpial Bocuse d’Oril

Eestit esindab võistlustel Pavel Gurjanov, tema abikokk on Martin Kasperovits, mõlemad restoranist Bordoo. Meeskonda kuuluvad veel organisatsooni president Vladislav Djatsuk (Mon Repos), aupresident Dimitri Demjanov (Gloria), treener Dmitri Haljukov (CRU), tehniline treener Emmanuel Wille (Olde Hansa), tugimeeskond Heidi Pinnak (Sume) ja Dmitri Rooz (Farm).

Kohustusliku liharoa tooraine on sel aastal: noorlooma sisefilee, vasika harknääre ja riis. Lisaks tuleb juurde valmistada kolm garneeringut. Teise roa etteantud tooraine on Itaalia päritolu castelmagno juust ja munad. Üllatustooraine, mis selgus päev enne võistlust ja tuleb sobitada muna- ja juusturoa juurde, on spagetid.