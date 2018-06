Austria mees teenib aega Eestis lasteaednikuna

«Mina olin skeptiline, mõtlesin, mida lapsevanemad mõtlevad, kui tuleb meeskasvataja,» tunnistab Lääne Elule lasteaiaõpetaja Pille-Riin Puhm. Nüüd on meeskasvatajaga kõik rahul.

«Lapsed on tast suures vaimustuses, eriti kuna ta on meesterahvas. Tavaliselt on siin kõik naised. Ta viitsib nendega mürada, nendega ringi joosta ja neid keerutada,» räägib Puhm.