Vihm aitas Vikipalu metsatulekahju kontrolli alla saada

Hommikupoolikul tulekahjupiirkonnas sadanud tugev vihm aitas päästjate tööle nii palju kaasa, et ladvatuld pole enam kuskil näha ning tuli ei levi vähemalt puuvõrade kaudu edasi. Maapind aga suitseb endiselt ning on täis väiksemaid tulepesi, mille kustutamisega praegu tegeldaksegi. Kustutustööde lõpp on veel kaugel, aga tule lvikule on piir pandud.