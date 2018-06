Meie Maa ajakirjanikud lahkusid PR-firma tõttu töölt

Postimees kirjutas maikuu algul, et Meie Maa ajakirjanikud lõid oma suhtekorraldusfirma. Sellest ajast olid ka toimetuses pinged üleval. Rootsis elav väljaande omanik Arne Pagil tunnistas ülemöödunud nädalal, et see on probleem, mis tuleb lahendada. «Ega see ilus ei ole,» tõdes ta.