Miljoninõue tõotaks Keskerakonnale näguripäevi

Vanade pattude lunastamise all ägav peaministripartei Keskerakond on rahaliselt nii õhukeses seisus, et võimalikud uued nõuded paneks ta balansseerima pankroti äärel.

Keskerakonna endine peasekretär Jaak Aab nõustus, et seis pole rõõmustav. «Tõsine on ta muidugi, aga me keegi ei oska ennustada, kuidas see asi laheneb,» hindas Aab Keskerakonna väljavaateid.