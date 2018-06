Kodutütred saavad uue juhi

Proosi sõnul võtab ta Kodutütarde lipu ning peavanema rolli vastu suure au ning uhkustundega südames. «Luban töötada selle nimel, et iga noor ja noortega tegelemisest huvitatud vabatahtlik juht tervitaks võimalust panustada riigikaitsesse. See on suur töö ja vastutus, kuid tean, et koos meie suurepäraste noortejuhtide ning särasilmsete noortega on edusammude saavutamine igal juhul võimalik.»