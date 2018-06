Arstid alkoholipoliitikast: esikohal olgu tervis, mitte aktsiisitulu

«Meie alkoholipoliitika on õigel teel. Kui majanduskasvu ja palkade tõusu perioodil alkoholitarbimine tavaliselt kasvab, siis eelmisel aastal see sisuliselt ei muutunud. Ka piirikaubandus ei toonud tarbimise hüppelist kasvu, nagu ennustasid alkoholi tootjad ja kaupmehed. Nende arvamus, et kallim hind paneb eestlased rohkem jooma, ei pea paika,» öeldi Eesti Arstide Liidu ja Eesti Perearstide Seltsi ühisavalduses.

Kindlasti on väga tähtis ühiskonna suhtumine ja noorte hoiakute kujundamine, lisasid arstid. «Seetõttu on kummaline saada päevast-päeva meediast sõnumeid, mille järgi joomine näib olevat inimõigus ja Lätist vägijookide toojad suurimad patrioodid.»

Kuigi alkoholist põhjustatud haigestumus ja suremus on hakanud langema, on see veel endiselt kõrge. «Meie kõigi sõnad ja teod peaksid lastele ja noortele näitama, et elu pakub palju paremat ja toredamat kui alkohol ja mõnuained,» lisati avalduses.