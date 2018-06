Tõniste: alkoholiaktsiisist laekuvate tulude prognoosi «korrigeeriti» taas

Tõniste ütles tänases riigikogu infotunnis, et eeldatavalt on selle aasta aktsiisilaekumine 258 miljonit eurot, mis on 28 miljoni euro võrra väiksem, kui oli prognoositud. Minister põhjendas madalamat numbrit planeeritud aktsiisitõusu ärajätmisega ning asjaoluga, et valitsus otsustas ärajätmise pärast kevadprognoosi valmimist.

«Selle aasta eelarve pandi kokku eelmise suve majandusprognoosi numbrite järgi ja seal on alkoholiaktsiisi laekumise number suurem, kui ta tegelikult juba teadaolevalt tuleb,» rääkis Tõniste. «Nüüd, kevadprognoosiga ja nelja aasta eelarvestrateegiat kinnitades me tegime ka siin korrektuure. Tegime ka korrektuure teadmises, et järgmisel aastal aktsiisitõusu ei toimu, seega ka selle aasta lõpus varumist ei toimu. Ja kuna oli ka selle aasta algusesse planeeritud aktsiisitõus poole väiksem, selle võrra on ka laekumised sellel aastal väiksemad.»