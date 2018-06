Eesti võib vajada metsapõlengutega seoses teiste riikide abi

Üleriigilise staabi ülesanne on kindlustada, et lisaks keskkonnakahjude suurenemise ärahoidmisele oleks tagatud ka elupäästevõimekus kogu Eestis. Selleks monitoorib staap olukorda, koordineerib päästeressursse ja kommunikatsiooni.

Päästeamet tuletab meelde, et suure tuleohuga ajal on keelatud metsas ja maastikul suitsetamine, grilliseadme kasutamine ja lõkke tegemine sh selleks ettevalmistatud kohas. Iga inimene saab jälgida enda ja teiste ohutut käitumist looduses ning seeläbi anda oma panuse selleks, et tulekahju ei tekiks.