Selle nädala sangarite võitlus kümnendi põlenguga

Kust tuli juba üle käinud, seal on maa must ja puujuured roomavad väljajoonistunult mööda maapinda, sest turvas nende alt ja ümbert on ära põlenud. Kuna miski ei hoia enam juuri kinni, on mitu puud ümbergi kukkunud.

Siin-seal juurtealused tühimikud veel tossavad. Lausleegid on pidama saadud, kuid pinnas hõõgub. Õhus on tossu ja põlemisest tekkinud kirbelõhna. Tuli on levinud üle kraavide, nii et kraaviservad on jäänud roheliseks.