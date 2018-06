Surm ebatäpsele ravile!

Head tulemused ilmnesid hämmastavalt kiirelt. Ärevushäirete käes kannatanud Margit (33) oli sertraliinitablette neelanud vaid kaks nädalat, kui tundis, et muutub palju rahulikumaks. See oli üllatav, sest antidepressandid tavaliselt nii kiiresti ei mõju.

Aga häda, nagu hiljem selgus, just sellest algaski, et ravim toimis liiga ruttu.

Pool aastat pärast sertraliini tarvitamist hakkas Margitit kummitama pearinglus. See on kummaline tunne, kui keerad pead näiteks vasakule ning oled siis sunnitud peatuma ja ootama, kuni ümbritsev maailm sulle järele jõuab. Samuti märkas Margit, et tasakaal lööb pahatihti kõikuma. Kui ta mõnikord kükitas, pidi käe maha toetama, et mitte ümber kukkuda. Ka auto juhtimine muutus ohtlikuks. «Vaatasin tuimalt otse. Kõrvalt enam ei näinud, mis tuleb,» kirjeldab Margit, kes palus oma perekonnanime mitte avaldada. Unigi kannatas, sest sertraliin pani öösel kempsu vahet käima. Ja söögiisu – see kasvas mühinal. Algul tegi isu suurenemine Margitile isegi rõõmu, sest suuresti just depressiooni tõttu oli ta olnud närb sööja. Ent aastaga, nagu näitas kaalumine, võttis ta juurde tervelt tosin kilo.