Interaktiivne kaart: Eestimaa põleb, jaanilõkkeid siiski keelama ei hakata

«Küll aga tuletame meelde, et praegu kehtib Eesti metsades suure tuleohuga aeg. Suure tuleohuga ajal on keelatud metsas ja maastikul suitsetamine, grilliseadme kasutamine ja lõkke tegemine - seal huglas ka selleks ettevalmistatud kohas. See tähendab, et suure tuleohuga aja jätkumisel ei ole lubatud metsas ka jaanilõkete tegemine,» selgitas päästeamet.