Uus idee: tööpuuduses väikekoolide õpetajad suunatakse Narva tööle

«Meil on ühteaegu õpetajaid puudu, aga teisalt ka üle.,» rääkis haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Eestis on 15 000 õpetajat, aga 12 000 töökohta, ehk juba täna on 3000 õpetajat üle. Probleem on selles, et maapiirkondades napib õpetajatel tööd, pedagoogidepõud aga on Tallinnas, Harju-, Tartu- ja Ida-Virumaal.

Nüüd püüabki haridusministeeriumi töörühm välja selgitada, kas ja millistel tingimustel oleks õpetajad valmis minema teise piirkonda tööle ning mis on sellise töötamisega kaasnevad lisakulud.

«Me oleme Narva loomas väga suurt riigigümnaasiumi, kus osa õppest peab olema päriselt eesti keeles, mitte kehvas eesti keeles,» rääkis minister.

Hetkel on kaalumisel variant, et jagada väikese koormusega töötavate Kagu-Eesti õpetajate koormus nii, et nad saaksid paariks päevaks sõita piirilinna tööle. «See (motivatsioonipakett- toim) on hästi individuaalne ja analüüsime heade spetsialistide kaupa,» möönis Reps.

Repsi sõnul üks inimene ilmselt ei julge sellist sammu astuda, Küll aga on see mõeldav, kui õpetajad teeksid seda kümnekesi. «Eks see on natukene hullumeelne idee,» möönis Reps ise.

Haridusministri sõnul on samas Kagu-Eestis nii palju õpetajaid üle, et Põlva riigigümnaasiumis kandideeris ühele kohale üheksa soovijat. «Ja nad kõik olid päriselt õpetajad, mitte keegi poe tagant,» sõnas minister.

Samas Tallinnas õpetajad üle ei ole ja õpetajaid liiguvad ühest koolist teise vaid nö ülesostmise teel. Harjumaa koolid aga ostavad üle Raplamaa ja Kesk-Eesti koolide pedagooge. «Näiteks Kuimetsa (Raplamaa – toim) suletud kooli õpetajad töötavad nüüd Peetris,» tõi ta näite. Pedagooge on puudu ka Tartus ja Tartumaal.