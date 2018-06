Laevakaitsja Dmitri Pappel meenutab India vanglamässu: meile jooksis vastu verine valvur, ribadeks pekstud kaigas käes

Erameediaportaalide kommentaariumid ja sotsiaalmeedia on vastukaaluks täis kinnipeetute vabastamise plaane, üks bravuurikam – ja asjatundmatum – kui teine. Mis värk on, lendame eriüksusega peale, toome poisid ära … Afganistan on sealsamas, asi see paar NATO erivägede rühma vanglasse lennutada pole …

Kuni 14. jaanuaril öeldakse uudistesaate „Aktuaalne kaamera“ loos inetu tõde esimest korda kõva häälega välja. „Piraadiküttide vabanemine Indias võib pikalt venida.“

Puruks pekstud põlved

Apaatia: soovide ja huvide puudumine, ükskõiksus, tuimus, osavõtmatus.

«Eesti keele seletav sõnaraamat»

2014. aasta alguses hakkab laevakaitsjate meeleolu uperpalle tegema. Kui esimeste nädalate kohanemisperiood pakkus mingitki närvikõdi, siis nüüd on elu vanglas muutunud üksluiseks. Tulevik on mähkunud halli sudusse ja on pigem tume. Kirjad liiguvad koju ja tagasi korra kuus vanglat külastava konsuli vahendusel. Ainuke helistamisvõimalus on läbi vangla administratsiooni telefonide, kuid see on haruldane luksus.

Infovaakumi kõrval painab nüüd üha enam mure koduste ja nende hakkamasaamise pärast. Nii mõnelegi perele on AdvanFortist laekuv palk peamine sissetulekuallikas ja nüüdseks on juba täiesti kindel, et seda enam ei maksta.

«Eks igaüks reageerib sellistele olukordadele omamoodi. Osa meist muutus apaatseks, osa jällegi vastupidi – võttis end kokku ja hakkas kas või millegagi tegelema,» kirjeldab Dmitri. Tema ise ehitas koos osa kaaslastega improviseeritud jõusaali ja hakkas trenni tegema.

Kuna infot ikka veel ei ole, spekuleeritakse. Arutatakse võimalikke arenguid ühest ja teisest kandist, pakutakse välja arengustsenaariume ja võimalikke lahendusi. Nõrkemiseni. Kuni ühtedel kõrini saab ja nad teatavad, et enam ei jaksa. Kuid järgmisel päeval hakkab kõik uuesti. Muud pole lihtsalt teha.

«Üldiselt võib tagantjärele öelda, et ükskõik milliseid variante nende arutelude käigus ka välja ei mõeldud, kõigi nendega pandi sada protsenti mööda.»

Veidigi vaheldust igapäevasesse nüridusse toob laevakaitsjate ploki lähedal asuv köök, mille nad enda kasutusse räägivad. Antaksegi, aga tingimusel, et seda kasutavad ainult välismaalastest vangid.

«Küürisime selle saastast puhtaks ja panime rattad pöörlema. Kuna muidu oleks anarhiaks läinud, sai minust köögi „brigadir“, kelle käes olid võtmed. Igal toimkonnal – meie omal, srilankalastel, nigeerlastel jne – oli kaks tundi aega kööki kasutada. Iga rahvuse esindajad pidid seal ka kordamööda koristama.»

Peagi saab selgeks, et arusaam koristamisest ja puhtusest on maailma eri paigus üsna erinev. Dmitri ülesannete hulka kuulub muu hulgas teistest rahvustest vangidega nõu pidamine. Klaarida tuleb ka räpaseks jäetud köögi teemal.

«Srilankalastega nii väga probleeme polnud, aga nigeerlastega oli kogu aeg mingi jama. Neile meeldis küll koristusaegadel kööki väga minna, aga selgus, et mitte korraarmastuse tõttu. Osa neist oli peitnud sinna mobiiltelefoni, millest helistamise teenust nad kaasvangidele müüsid.»