Laevakaitsjad kavandasid Indiast üle piiri Nepali põgenemist

Mõte tundub üha ahvatlevam. Eriti kuna ülemkohus on suvepuhkusel ja nii mõnelgi on Indias viibimisest tõeliselt kõrini. Rahamured, lähedaste äng, tervisemured, palavus … Temperatuur on nüüd päeval juba üle 35 kraadi, öösitigi 30 ligi.

Plaanile saab lõpuks saatuslikuks üksmeele puudumine.

«Põhiline probleem oli see, et osa meist ei tahtnud selles osaleda. Samas ei saanud ka eraldi minna, sest pärast lahkunute avastamist oleks mahajäänutel elu põrguks tehtud.»

Juba teist aastat järjest arutatakse suve hakul võimalikku plehkupanemist. Ja juba teist aastat järjest saab võitu … Nii, mis siis tegelikult? Kuulekus? Alalhoidlikkus? Uhkus? Põhimõttekindlus?

Või on see hoopis ikkagi mingi loomupärane optimism, inimese kalduvus ka viletsas olukorras paremat loota. Näha purustustes võimalust.

Seksinõu Alile

Usalda, aga kontrolli!

Kuna isiklikud asjad on mai lõpus Ohiolt kätte saadud, hakkab Dmitris ja Raigos küdema veel üks samm iseseisvumise poole. Aeg on hakata otsima päris oma korterit.

Kui korteri üürimine pole lapsemäng isegi põhjamaises Tallinnas, siis Lõuna-Indias on see tõeline katsumus. Õnneks on Eesti saatkonnas asekonsulina töötav Chennaist pärit hindu nõus aitama. Mehed käivad internetis läbi sadu kortereid, valusalt teadlikuna sellest, et miski ei pruugi tegelikkuses välja näha nii nagu reklaamis. Osa neist vaadatakse koos kohaliku abimehega üle.

«Üldiselt läks meil muidugi nii, et kohe, kui kuuldi, et dokumente ei ole ja oleme kohtu all, jäi asi katki. Kusjuures üks maakler püüdis sellest hoolimata meilt oma tasu välja nõuda. Kui asekonsul seda kuulis … Ta hakkas niimoodi karjuma ja kehtestas end nii täielikult, et ma sain korrapealt aru, miks teda saatkonnas tööl hoitakse. Ma kartsin ise ka teda sel hetkel.»

Lõpuks leitakse sobiv korter traditsioonilisemal moel, tuttavate kaudu. Eluase maksab 150 eurot kummaltki kuus, on heas piirkonnas ja, mis peamine – moslemist omanik Ali ei ole kuigi peps dokumentide ja muude formaalsuste suhtes.

Kuid omad kiiksud on temalgi.

«Ali elas ise sama maja teisel korrusel. Kui me 2015. aasta juunis sisse kolisime, käis ta esimese kahe nädala jooksul meie korteris enam-vähem iga tunni aja tagant. Kusjuures lihtsalt ei astunud sisse ega tundnud huvi, kas meil on midagi vaja. Ta tuhnis meie asjades, vaatas kappidesse jne.»

Kuigi kapid jäid ajapikku rahule, oli tuntud muinasjututegelase nimekaimul veel kuu aega hiljemgi kombeks koputamata tuppa marssida. Ühel päeval ei ilmunud ta sinna aga üksinda.

«Ta ise nimetas neid rentnikeks, aga neil tundus olevat väga vähe huvi korteri, kuid palju meie vastu. Meie arvasime, et eks nad Q branch’i tegelased ole, ja ajasime välja. Ali oli väga solvunud.»

Selleks, et peremees aru saaks, mida privaatsus eestlaste jaoks tähendab, pidi Dmitri lõpuks üsna elulist näidet kasutama.

«Küsisin, kas talle meeldiks, kui ta on oma naisega voodis ja mina tulen sinna kõrvale õpetama? See mõjus ja enam ta ilma etteteatamata või vähemalt koputamata meile ei tulnud.»

Peagi saavad mehed teada korteriperemehe suurest magusahimust.

«Tänaval käisid ringi kaupmehed, kes müüsid oma kärudest muu hulgas maiustusi. Meie ostsime küpsiseid ja hoidsime neid toas vaagnal. Kui Ali neid märkas, pidas ta meile pika loengu sellest, kuidas neid ei tohi osta, et pole ikkagi õige küpsis ja vale jahu ja mis kõik veel. Aga selle aja peale, kui ta meile seda loengut pidas, käis ta käsi kogu aega kausi ja suu vahet. Nii et jutu lõpuks oli vaagen tühi.»

Sarnane saatus tabab ka rentnike kingitud assortiikarpi.

«Sama lugu – ta seletas pikalt-laialt, kuidas šokolaad on väga kahjulik tervisele ja tema perekonnas keegi šokolaadi ei söö. Aga ise hoidis kommikarbist kramplikult kinni ja karp kadus meie juurest koos temaga,» naerab Dmitri.