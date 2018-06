Laevakaitsjad teenisid Indias elatist filminäitlejatena

Peatselt sugeneb tutvusringkonda kohalik agent, kes vahendab eksootilise välimusega mehi meelsasti stuudiotele. Võtted nõuavad kehastumist küll arstiks, küll relvakangelaseks või ärimeheks. Kuna rääkima ei pea midagi, pole vahet. Päeva eest makstakse 2000 ruupiat [25 eurot], kõige suurema kogusissetuleku – 16 000 ruupiat [200 eurot] – saab Dmitri kaheksa päeva jutti kestnud võtteperioodi eest.

«Kusjuures hiljem nägime ennast telekas paaris filmis. Ja kui juba teist korda vanglasse sattusime, võeti meid seal vastu väikestviisi staaridena. Filmindus on sealmail midagi nii pöörast, et igasugune filmi sattumine on juba suur asi.»

Võttepäevade vaheajal leiab Dmitri teise mõnusa ja kasuliku teenimisvõimaluse. Eestist kohale lennanud fotoaparaat on ju käes, samas torkab silma, et India restoranide menüüdes pole toitudest pilte või on need viletsa kvaliteediga. Mõeldud, tehtud! Meeldiv saab ühendatud kasulikuga: kui toidud juba pildistamiseks valmis vaaritatud, peab keegi need ju ometi ära sööma …

«Kokkuvõttes võib selle perioodi [2015. aasta teine pool] kohta öelda, et elu sujus ja kõik toimis. Olime usus, et see absurditeater, kuhu oleme sattunud, lõpeb kohe ära. Uus kohtunik tundus normaalne, ta peedistas korduvalt hoopis süüdistaja poolt.»

Absurditeatris on nimelt alanud uus vaatus. India ülemkohus on juuli alguses põrgatanud Ohio meeskonna ja laevakaitsjate kohtuasja tagasi «allapoole», ringkonnakohtusse. See on saanud kohustuse poole aasta jooksul otsus langetada.

Eestis on aga vahetunud välisminister. Keit Pentus-Rosimannuse (kelle kohta Eesti Päevaleht oma juhtkirjas tagantjärele kirjutab, et kriisiajal pole vaja ametit alles õppivat ministrit) on välja vahetanud staažikas diplomaat Marina Kaljurand. Tõsi, ka temal õnnestub kohe seada oma sõnad nii, et vähemalt mõni laevakaitsjate lähedastest end puudutatuna tunneb.

«Kuidas oleks neil võimalik töötada, kui neil pole tööluba ega viisat?» küsib ühe laevakaitsja ema nõutult. Kaljurand on tema hinnangul libastunud Kuku Raadio saates «Välismääraja», pillates lause, et laevakaitsjatel on põhimõtteliselt võimalik Indias töötada, aga nad ei leia tööd. Meelest ei taha minna ka see, kuidas värske välisminister vahetult pärast ametisse nimetamist tõi oma valdkonna kuumimate teemadena välja pagulased, Venemaa ja Eston Kohvri – laevakaitsjad esimeste hulka ei mahtunud.

Kaljurand reageerib kriitikale endale omaselt – emotsionaalselt. Kuid mitte avalikult. Ta kogub valitud Eesti ajakirjanikud välisministeeriumisse taustabriifingule. Kohvi ja küpsiste kõrval jääb kõlama sõnum, et tegelikult on laevakaitsjad end ikka ka ise oma vastutustundetusega orki ajanud. Enneolematult kõrgel tasandil viidatakse nüüd sellele, et mõistlikumad mehed kontrollinuks tööandja tausta. Uue noodina käib jutust läbi vihje, et vähemalt osa laevakaitsjatest on ise kahtlase, et mitte öelda kriminaalse minevikuga. Nimesid ei nimetata.