Eestlased pole ravimite teemaga eriti kursis

Terviseameti peadirektori Merike Jürilo sõnul ei saa keelata inimesi midagi uskumast. «Kui meedias või sotsiaalmeedias levivad eksitavad sõnumid, on oluline, et eksperdid annaks samades kanalites juurde tõenduspõhise informatsiooni,» ütles Jürilo, lisades, et nii tarbijakaitseamet, terviseamet kui ka ravimiamet hoiavad silma peal infol, mis võib inimesi segadusse ajada või suisa eksitada.