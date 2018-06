Ministeerium, omavalitsused ja ametiliit arutavad õpetajate palga üle

«Mul on hea meel, et olime täna kõik ühel nõul - nii ministeerium, omavalitsused kui ka ametiühingud soovivad, et õpetajad oleksid ühiskonnas väärtustatud ja nende palk kasvaks,» ütles Reps pressiesindaja teatel. «Eelarvestrateegias on järgmisel neljal aastal õpetajate palgatõusuks planeeritud 319 miljonit eurot, mis tähendab, et õpetajate miinimumpalk on riigi toetusel järgmisel aastal vähemalt 1250 eurot ja arvestuslik keskmine jõuab 1500 euroni. Sellele lisandub omavalitsuste panus.»

«Jätkub ka lasteaiaõpetajate palgakasv, milleks eraldati lisaraha juba tänavu. Selleks, et linnad ja vallad saaksid magistrikraadiga lasteaiaõpetajale tagada töötasu vähemalt üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäära tasemel, on eelarvestrateegias järgmisel aastal planeeritud 15 miljonit eurot, nelja aasta peale kokku vähemalt 60 miljonit. Mul on hea meel, et kõik omavalitsused on juba sel aastal palgatõusuga kaasa tulnud,» lisas minister.

Reps lisas, et lõplikud palganumbrid selguvad, nagu igal aastal, riigieelarve läbirääkimiste käigus.

Haridustöötajate liidu juhatuse esimehe Reemo Voltri sõnul lähenetakse eesmärgile tõsta õpetajate keskmine palk 120 protsendini Eesti keskmisest palgast, suhteliselt tagasihoidlike sammudega. «Viimase riigikogu koosseisu ametiajal on õpetajate keskmine palk lähenenud riigi keskmisele palgale vaid kuus protsendipunkti. Rõõmustav on aga, et palgatõus on laienenud ka lasteaiaõpetajatele. Meil on väga hea meel, et valitsus on otsustanud omavalitsustele anda lisaraha selleks, et tõsta magistriharidusega lasteaiaõpetajate palku,» ütles Voltri.

Linnade ja valdade liidu tegevdirektori Jüri Võigemasti sõnul on omavalitsusliidud igati nõus sellega, et õpetajate palgakasv on jätkuvalt prioriteet.