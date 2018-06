Tänavu on elektrilöögi saanud neli väikelast

«Noored teavad, et elekter on ohtlik, kuid ei võta elektriohtu kuigi tõsiselt. Igal aastal kuuleme lastelt väärarusaama, et natuke elektrit või särtsu ei tee paha,» ütles Elektrilevi vabatahtlik ohutuskoolitaja Viljar Varimaa. Tema sõnul on selles oma roll ka tele- ja filmitööstusel, kus elektrilöögi saanud kannatanul juuksed püsti tõusevad ja tahma lendab. «Tegelikkuses on elektrilöök eluohtlik ning võib heal juhul lõppeda raskete põletustega.»