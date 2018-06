Varasuvel pole lootust metsast kukeseeni leida

Tartu ülikooli mükoloogia vanemteadur Leho Tedersoo ütles ERRi uudisteportaalile , et tänavuse seeneaasta kohta on veel vara prognoose teha, sest kõik sõltub sellest, milliseks kujuneb edaspidine ilm.

«Selge on see, et sellel aastal ilmselt varasuvel ei maksa minna kukeseeni või tatikuid otsima,» sõnas ta ja lisas, et need tulevad tavalisest hiljem.