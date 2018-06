Saarte Hääl: talumees kiletas silopallid rahvusvärvidesse

«Mõte tuli ikkagi sellest, et tahtsime tähistada Eesti sajandat sünnipäeva,» rääkis talupidaja Ats Raud Ta lisas, et muidu poleks seda ideed teostada saanud, kui müüki poleks tulnud mustad ja sinised pakkimiskiled.

Raud ütles, et pakkimismasina peal on kolme erinevat värvi kilet, mida tuli vahepeal vahetada, ja seepärast oli oma mõtte teoks tegemisel tavapärasest rohkem tööd. Ja kuigi esialgu oli päris raske, pakkus tulemus rahuldust.

«Need pallid jäävad siia sügiseni, aga võib-olla isegi talveks, sõltub, kuidas me jõuame rullid kokku vedada,» rääkis Ats Raud. «Aga ka siis tahaks kõik jälle vastavalt värvidele samamoodi ritta sättida. Me pole täpselt kokku lugenud, aga kumbagi värvi peaks olema umbes 20 rulli, ülejäänud on valged.»