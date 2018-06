Galerii: president käis Vikipalu metsapõlengu kustutustöödega tutvumas

«Lahtise leegiga mets enam kuskil ei põlenud, kuid turbapinnase all võib tuli veel kaua hõõguda – tuleb nüüd vaid loota, et tuul väga palju ei tõuse. Kõige parem meel selle muidu kurva sündmuse puhul on mul aga kutseliste päästjate professionaalsuse ja suure hulka vabatahtlike üle – ilma nendeta poleks see tulekahju kustutatud saanud,» kirjutab president sotsiaalmeedias.