Parimad priitahtlikud pritsumehed sõidavad välja pea iga päev

«Kadrina vabatahtliku päästekomando 15 liiget on oma kogukonna turvalisuse alustalad ja vabatahtliku tegevuse hinnatud eestvedajad,» tõdes Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu pärast auhinna üleandmist. Ta lisas, et Kadrina vabatahtlikud osalevad aktiivselt nii päästetöödel kui ka ennetustegevuses ning on oluline osa Päästeameti vabatahtlike võrgustikust.