Ekspert: me ei peaks vägivalla järel koristama, vaid seda ära hoidma

Ütlesite ennist, et vägivald on rahvatervishoiu teema. Mida see tähendab?

Praegune justiitssüsteem on suunatud vägivalla tagajärgedele - me arreteerime ja karistame neid inimesi, kes seadust rikuvad. Rahvatervishoiu vaatenurgast on eesmärgiks vägivalda ennetada.

Näiteks kui tegeleda südameprobleemidega rahvatervishoiu poolelt, siis rõhutakse treeningule ning alkoholi- ja tubakatarbimise vähendamisele.

Rahvatervishoiulik lähenemine vägivallale ja kuritegevusele tähendab, et keskendume inimeste käitumisele - püüame leida need põhjused, mis inimese vägivaldseks teevad ning tegeleme nendega. Üldiselt tähendab rahvatervishoid ennetustööd. Me proovime ära hoida tulevasi vägivallaakte.

Kuidas sai vägivallast Šotimaal rahvatervishoiu küsimus?

See algas pärast üht väga hirmsat aastat, kui Glasgow mõrvade arv kasvas kõrgemaks kui kunagi varem. Ka teised kuritöönäitajad muudkui kasvasid.

Meist sai rahvasuus Lääne-Euroopa noapealinn ning mõistagi pälvisime sellega väga palju negatiivset tähelepanu.

Vägivalla vähendamise üksus alustas oma tööd 2005. aastal. Me üksus ei koosnenud ainult politseinikest, minul näiteks on psühholoogia taust. Kirjutasime raporti ja nentisime, et midagi tuleb teisiti teha. Meile anti raha ja asusime lahendusi otsima.

Mõistsime õige kiirelt, et parim, mida vägivallaga sel hetkel peale saama hakata, on selle järgi «koristada» - me võime inimesi arreteerida ja karistada, aga see ei peata kuritegevust. Suurem osa kuritegevusest ei ole ju organiseeritud, enamik sellest on juhuslik ja toimub alkoholi tarbimise tagajärjel. Ei ole võimalik ennustada, kus järgmine kuritegu toimuda võiks - kuidas sellist asja peatada? Nõnda sündiski otsus, et me peame rõhuma vägivalla ennetusele.

See üksus sündis, sest meil oli vägivallast küllalt saanud. Alustades me ei teadnud, kuhu see viib, tundsime lihtsalt, et senine tegevus ei ole õige ja kindlasti saaks midagi paremini teha. Alguses ei olnud meil ka laia partnerite võrku, kuid teadsime juba siis, et tahame ennetustöösse kaasata partnereid erinevatelt elualadelt.

Ka teie üksus ühendab inimesi erinevatelt elualadelt?

Mul on üksuses nii politseinikke, akadeemikuid, analüütikuid. On inimesi, kes on vägivaldse mineviku eest karistust kandnud, kokkasid, inimesi haridusvaldkonnast. Oleme kollektiiv väga erinevaid inimesi.

Millist ennetustööd see üksus teeb?

Ennetuseks tuleb esmalt mõista, millest probleemid tekivad. Kui tahta midagi ära hoida, ei saa lihtsalt keskenduda tegudele endile. Kuidas sa näiteks ennetad seda, et noormees ei kannaks endaga nuga kaasas? Ennetuseks tuleb tahta põhjusest aru saada, mitte rahuldada pelgalt faktiga, et tal see nuga on. Kiire ja lihtne viis oleks muidugi ta arreteerida, aga see ei kaota probleemi ära. Tuleb proovida mõista, mis teda üldse nuga kandma pani: oli see kuritegevus või hirm, kas ta kannab seda enesekaitseks? Igaühe jaoks on need põhjused erinevad.