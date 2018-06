Eestimaa Aasta Pere 2018 tunnustuse pälvis perekond Põldvee Valgamaalt

Eestimaa Aasta Pere aunimetuse pälvib kord aastas küll ainult üks pere, kuid algatuse sügav mõte on kantud hoolivusest, soojusest ja soovist rõhutada pere olemuse tähtsust ja rolli tänapäeva ühiskonnas.

Tiitli pälvinud perre kuulub neli liiget: Ema Kristi, isa Siimo ning tütred Triinu ja Heidi. Kogu peret iseloomustab hoolimine üksteisest. Ühiselt on muudetud hubaseks koduks suvila, keset lilleaeda.

Ema Kristil jagub hoolt ja armastust nii kahele tütrele, armastatud abikaasale Siimole kui ka lemmikloomadele. Just Kristi oli see, kes algatas kampaania

«Jõulurõõm kodututele loomadele» ja on olnud eestvedaja taimevahetusele. Pereisa Siimo teenib perele sissetulekut ehitajana. Põldveede perel on palju unistusi seotud tervise, pere ja koduga. Pere kahest tütrest vanim 12 aastane Triinu on Valga Põhikooli õpilane, kes osaleb nii kokanduse ringis ja käib laulmas laulukooris.