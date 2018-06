Mailis Reps: poisid võiksid hiljem kooli minna

Võrdlus Euroopaga teeb mind natuke ettevaatlikuks. Saksamaal kestavad osa laste õpingud 10 või 11 aastat, aga see on neile, kel on kutseõppesuund. See valik tehakse ära seitsmendas klassis. Ma ei ole kindel, kas Eesti avalikkus toetaks varianti, kus valik – kas kutseõpe või akadeemiline haridus – tehakse 7., mitte 9. klassis.

Ühiskond ei ole küps selleks, et eesti ja vene lapsed õpiksid koos ühes koolis. Ühelt poolt ei julge keegi öelda, et paneme vene koolid kinni. Teine küsimus on, kas eesti lapsevanemad on valmis selleks, et pool kooli on venekeelne. Meil on see päritud probleem, Euroopas on see seoses immigratsiooniga uus teema ja kõikjal on see väga valus.