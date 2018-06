Riigihalduse minister Janek Mäggi kolib oktoobris Valka tööle

«Valga valisime ministeeriumi staabiks seetõttu, et Ida-Virumaa kõrval on Kagu-Eesti ja eriti Valga ebaõiglaselt vastuolulise kuulsusega Eesti väikelinn,» märkis Janek Mäggi. «Valga on eriline piirilinna staatuse tõttu».

«Tahan nädalase Valgas töötamisega kinnitada, et Eesti kaugemad ääred on lummava elujõu ja positiivse energiaga kohad, mis vastupidiselt laulusalmile ei ole mitte depressiivsed, vaid hoopiski aitavad üle töötanud inimestel leida uut energiat ja indu,» märkis Janek Mäggi.

«Me tahame näidata, et kõik Eesti piirkonnad väärivad elamist ja töötamist,» sõnas minister. «Seda me lähemegi pakkuma. Kuna samal nädalal on Lõuna-Eestis ettevõtlusnädal, plaanin kindlasti külastada ettevõtjaid ja põllumajandustootjaid, kes on maakondades ja eriti Kagu-Eestis olulised tööandajad nii iseendale kui ka kogukonnale.»