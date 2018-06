Hinnalised medalid kadusid vitriinist

Süüdistati, et keegi on originaalide asemele sokutanud koopiad ning õiged medalid rahaks teinud. Maksta võivad need aurahad tõesti palju, sest näiteks 2015. aastal müüdi seesugust kahest medalist koosnevat komplekti Venemaal hinnaga viis miljonit rubla ehk 69 000 eurot.

Võrumaa muuseumi peavarahoidja Arthur Ruusmaa tunnistas Lõuna-Eesti Postimehele, et kaks Verrevi medalit on tõepoolest kadunud. Täpsemalt: need on vitriinis asendatud koopiatega.