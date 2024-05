Eurovisiooni pressiteenistusest kinnitati Postimehele, et Eesti 200 on olnud väga koostööaltis ning asi on nüüdseks lahendatud. «Asi on on lahendatud nii, et mõlemad pooled on rahul. Rohkem kommentaare meil ei ole,» vastati Postimehele.



Eesti 200 juhatuse liikme ning EP kampaania loovjuht Marek Reinaas sõnas, et EBUga tekkinud kirjavahetus on kahetsusväärne näide Euroopas vohavast bürokraatiast ja euroametnikke aeg-ajalt tabavast tahtest kõiki elu aspekte üle reguleerida. «Arusaadavalt on EBU-l Eurovisiooni korraldajana oma asi ajada ja kaitsta. Eesti 200 samuti armastab ja toetab üle-Euroopalist kooslaulmist, aga see, et meie lõbusas Euro Visioonis nägid mõned EBU Šveitsi peakorteris istuvad bürokraadid poliitilise sekkumise ohtu lauluvõistlusse, on muidugi tragikoomiline,» ütles Reinaas.