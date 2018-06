EL rahastab teede «tankikindlaks» muutmist 6,5 miljardi euroga, kui palju sellest tuleb Eestisse?

Euroopa Komisjoni transpordivolinik Violeta Bulc ütles tänavu 11. mail Põhja-Atlandi Nõukogus esinedes, et Euroopas on sõjalise õppused sageli päevi või isegi nädalaid takerdunud administratiivsete ja füüsiliste takistuste tõttu. Seetõttu peavad sõjaväelased ja sõjatehnika sageli kaua ootama, kuni neil lubatakse või on neil võimalik edasi liikuda.

Bulc loodab, et umbes kuue kuu jooksul on võimalik saada liikmesriikidelt saadud info põhjal ülevaade, kuivõrd on üle-euroopaline transpordivõrgustik valmis militaarvedudeks ning millised on kitsaskohad, mis tuleb kõrvaldada.