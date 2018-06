Kelmuses lõplikult süüdi jäänud Narva volikogu juht peab ametist lahkuma

Tartu ringkonnakohus jättis tänavu jaanuaris Viru maakohtu otsuse muuta. Kolmest kohtunikust koosnev ringkonnakohtu kolleegium nõustus maakohtuga ja pidas tõendatuks, et Jefimov pani kelmuse toime otsese tahtlusega. Kriminaalasjas leidis ringkonnakohtu hinnangul ümberlükkamatult tuvastamist, et Jefimov esitas FIE-na haigekassale haiguslehed eesmärgiga saada haigushüvitist. Samas jätkas ta tööülesannete tavapärast täitmist Narva linnavolikogus ning õigusteenuste osutamist FIE-na, teenides mõlemal juhul tulu.

Ringkonnakohtu lahendi järel esitas Jefimovi kaitsja kassatsioonkaebuse riigikohtusse. Kuna aga kõrgeim kohtuaste ei võtnud seda neljapäeval menetlusse, jõustus Jefimovi süüdimõistmine kelmuses lõplikult. Kuna mees on nüüd kriminaalkorras karistatud, ei saa ta töötada ka linnavolikogu esimehena.

Astub Keskerakonnast välja

«Ma arvan, et Jefimov ise kirjutab avalduse erakonnast lahkumiseks. Sest kõik ju saavad aru, et jätkata ei saa,» ütles Toom reedel BNS-ile.

Euroopa Parlamendi liikme Toomi sõnul on Keskerakonna Narva piirkonna juhatuse järgmine istung, kus Jefimovi küsimus arutusele tuleb, kavandatud juuli esimesse dekaadi. «Aga ma tegelikult arvan, et ta otsustab veel varem selle ise. Sest erakonnast välja arvamine on väga ebameeldiv asi - milleks seda endale teha,» rääkis Toom.