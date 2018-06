Parlamendisaadikud asuvad arutama Heiki Loodi nimetamist riigikohtunikuks

Aastatel 1998–2003 oli Loot sisekaitseakadeemia rektor. Alates 2003. aastast on Heiki Loot riigisekretär. Riigisekretärina on tema peamiseks ülesandeks olnud Vabariigi Valitsuse töö korraldamine ja riigikantselei juhtimine.

Riigikohtu esimehe kaaskirjas märgitakse, et Heiki Loodil on pikaajaline ja väga mitmekülgne avaliku teenistuse kogemus. Tema roll õigusloome reformide käivitamisel ja riiklike institutsioonide ülesehitamisel-arendamisel on olnud märkimisväärne. Ta on kogenud ja tunnustatud jurist, kelle senine elu- ja töökogemus võimaldab tal oluliselt panustada riigikohtu halduskolleegiumi töösse ja Eesti haldusõiguse edasiarendamisse.